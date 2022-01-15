بالصور.. حريق يلتهم عجلة محملة بـ

2022/01/15 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، اخماد حريق نشب بعجلة محملة

بالبنزين في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز الدفاع المدني في

قضاء العزيزية اخمدت فجر اليوم ح

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