2022/01/15 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسان، اليوم السبت، عن استمرارها برفع ومعالجة القنابل غير المنفلقة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة، وعلى مدار ثلاثة أيام تقوم بمعالجة ورفع قذائف مدفعية وقنابل هوان مختلف الأنواع من مخلفات الحرب السابقة”.وأضاف ان “الحملة في […]

ظهرت المقالة حملة في ميسان لرفع ومعالجة القنابل غير المنفلقة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة في ميسان لرفع ومعالجة القنابل غير المنفلقة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة في ميسان لرفع ومعالجة القنابل غير المنفلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).