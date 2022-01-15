علي الشوك لم يكتب روايته الأخيرة - عبدالرزاق دحنون

2022/01/15 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون تحية حب في ذكرى رحيلهعلي الشوك من أكابر المثقفين والمفكرين العراقيين في العصر الحديث، وصفه الباحث البغدادي هادي العلوي بأنه واحد من أملأ مثقفي الوطن العربي، وفي ظني يستحق الرجل هذا الثناء عن طيب خاطر، فقد امتلك ثقافة عالية وسلوكاً حضارياً متقدماً، لذلك حملت مؤلفاته قيمة بحثية مهمة، ففي علم الاشتقاق اللغوي ألف أربعة كتب أزعم -وعساه يكون زعماً مقبولاً- من أندر ما ألف في هذا الباب، وهي: "ملام ......





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