2022/01/15 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين الاتحاد الوطني الكردستاني ، السبت، عدم وجود بيان أو كتاب رسمي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لرفض ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقالت عضو الاتحاد الماس فاضل في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاتحاد الوطني رشح برهم صالح لولاية ثانية ولا يوجد رفض رسمي من قبل الحزب الديمقراطي على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد: الديمقراطي لا يرفض رسميا ترشيح صالح ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد: الديمقراطي لا يرفض رسميا ترشيح صالح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).