الغدد اللمفاوية للسيادة العراقية !؟

2022/01/15 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمر الناصر || لو عدنا قليلاً بالزمن لمراجعة المراحل الاولى للعملية السياسية لرأينا ان هنالك اسباب متشابهة تقف خلف كل تلكؤا واخفاق حصل لدى التحالفات التي انبثقت من خلالها الكابينة الحكومية التي تشكلها الكتل والتيارات والقوى السياسية ، ومن جملة تلك الاسباب هي ضعف أداء المفاوضين الذي يبدو ان ليس لديهم خبرة عملية […]

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