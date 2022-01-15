رئيس جامعة الحمدانية: قادة النصر سطروا أروع معاني البطولة وأصبحوا رموزا للعراق وشعبه

2022/01/15 | 17:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس جامعة الحمدانية في محافظة نينوى الدكتور عقيل الاعرجي، السبت، أن قادة النصر سطروا أروع معاني البطولة والفداء وتحولوا الى رموز للعراق والعراقيين، مشيرا الى أنه لولا دماء قادة النصر لما كانت نينوى تنعم بالامن الذي تعيشه اليوم.وقال الاعرجي في كلمة ألقاها خلال المحفل التأبيني الذي أقيم في محافظة نينوى بمناسبة الذكرى […]

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