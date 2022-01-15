في الـ”كوميدي فرانسيز”… موليير حي في كل زاوية منذ أربعة قرون

2022/01/15 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثال نصفي لموليير في دار “كوميدي فرانسيز” في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف برتران غواي باريس (أ ف ب) – لا يزال اسم موليير يقترن منذ نحو 400 سنة بالـ”كوميدي فرانسيز” حتى بات بمثابة شفيعها، إلى درجة أن تسمية “دار موليير” تُطلق على المبنى الباريسي الشهير لأقدم فرقة […]

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