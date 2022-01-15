هيئة الاعلام تكشف عن مفاوضات لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

2022/01/15 | 17:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت هيئة الاتصالات والإعلام، السبت، عن تحركات لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد لوكالة الأنباء العراقية وتابعته /المعلومة/ رداً على سؤال بشأن قيام تلك الشركات بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن “شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق […]

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