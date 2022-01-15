2022/01/15 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأكد الخبير في الشأن القانوني العراقي طارق البريسم، اليوم السبت، الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا ليس نهائياً.وقال البريسم، لـ(بغداد اليوم)، ان "الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا ليس حكما قضائيا، وإنه سوف لم يصدر أمرا بإقالة رئاسة مجلس النواب بل ستقوم بتدقيق المخالفات التي حدثت في الجلسة والتي أكثرها تنصب على رئيس المجلس الأكبر سنا".وبين ان "المشهداني كان رئيس الجلسة ومرشح في آن واحد وقد جمع بين صفتين ولكونه رئيس السن سيشرف على الانتخابات وبنفس الوقت هو مرشح للانتخابات وهذا ما يعتبر مخالفة بحقه كان من المفترض تجنبها".وأضاف "اننا نتوقع ان يصدر قرار من المحكمة الاتحادية قبل موعد انعقاد الجلسة الثانية دون إخلال بالمدد الدستورية كون المحكمة الاتحادية أيضا معنية باستمرار العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة".

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