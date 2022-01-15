الكشف عن عدد المشجعين المسموح لهم بدخول الملعب خلال مباراة ايران والعراق

2022/01/15 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر رياضي، اليوم السبت، عن عدد المشجعين المسموح لهم بدخول الملعب خلال مباراة ايران والعراق.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان 10 الاف مشجع فقط يسمح لهم بدخول ملعب ازادي في مباراة ايران والعراق لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.ن.ع

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