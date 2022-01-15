الصحة العراقية تسجل 5 وفيات و2477 إصابة جديدة بكورونا

2022/01/15 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها “سجلت 2477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 335 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 10591”.

وسجل العراق أمس 3266 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة.

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