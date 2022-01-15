2022/01/15 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة

بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، إن "ثلاث طائرات

مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي

ل‍قاعدة بلد الجوية في محافظة صل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).