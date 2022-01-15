مع تفشي الموجة الرابعة.. التربية تحسم الجدل حول موعد الامتحانات ودوام المدارس

2022/01/15 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت وزارة التربية، الجدل بشأن تأثير

دخول المتحور (أوميكرون) في العملية

التعليمية في البلاد، بتأكيدها أنه لن

يؤثر في سيرها، مشددة على أن امتحانات

نصف السنة، ستجري في موعدها المحدد.

وقال المتحدث الرسم

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