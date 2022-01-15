2022/01/15 | 17:15 - المصدر: قناة العراقية
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مصدر الفيديو: priCGz2LJ0k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وعيكم مع رسالة عباس | المخدرات آفة تنتشر وتفتك بالاخضر واليابس) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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