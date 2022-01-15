زعيم المعارضة البريطانية: بوريس جونسون

2022/01/15 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير قادر على القيادة"، في غضون أزمة جديدة في ظل تقارير حول تنظيم حفلين في مقر الحكومة في عشية وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، وتزامنا مع فرض إجراءات تقييدية بسبب تفاقم وضع فيروس كورونا.

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