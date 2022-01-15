تونس.. تنديدات باعتداءات الشرطة على صحفيين غطوا احتجاجات الجمعة

2022/01/15 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، الجمعة، لـ"ضرب عنيف" في تونس من قبل الشرطة بحيث مُنع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس، قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة الفرنسية ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا.

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