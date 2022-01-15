امام روسيا فرصة تاريخية لالغاء احادية سيطرة واشنطن على القرار الدولي

2022/01/15 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / بسام ابو شريف… لم تفق واشنطن من ذهولها بعد التحرك السريع لموسكو حول ما جرى في كزخستان فما جرى في كزخستان كان قد اصاب واشنطن بذهول لم يسبق له مثيل في البيت الابيض.اذ كان بايدن قد وضع يديه بماء باردة وهو يحلم وان الجانب العسكري الارهابي المخفي من سياسته الخارجية سيسير كما […]

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