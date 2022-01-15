مراهق عربي ضحية أول جريمة قتل بـ 2022 في كندا

2022/01/15 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت كندا أول جريمة قتل هذا العام، راح ضحيتها مراهق من أصول جزائرية، بعد إصابته بطلقات نارية في البطن الخميس الماضي في منطقة “بلاتو مونت رويال” في مونتريال.ونقل موقع “مونتريال غازيت” الإخباري الكندي عن مصدر في الشرطة، أن الضحية الجزائري يدعى أمير بن عياد ويبلغ من العمر 17 عاما، مضيفا أن برقيات […]

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