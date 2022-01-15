“مخاطر كبيرة” تطال النساء الحوامل بسبب كورونا

2022/01/15 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال باحثون في اسكتلندا إن النساء الحوامل اللواتي لم يتلقين التطعيم ضد كورونا، يكن أكثر عرضة لفقدان الأجنة أو الأطفال بعد الولادة في حالة إصابتهن بكورونا.ويقول الباحثون في دراسة جديدة نشرتها مجلة “نيتشر ميديسن”، إن خطر ولادة جنين ميت أو حدوث وفاة للطفل خلال الشهر الأول، يكون أعلى بين النساء اللواتي وضعن […]

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