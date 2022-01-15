شنكالي: صراعات السياسيين في العراق ستحرمهم من أي دور مقبل

2022/01/15 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

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كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي عن وجود ما وصفه بالسيناريو الجديد الذي يرسم للمنطقة.

وتوقع شنكالي في تغريدة ان يحرم الساسة العراقيون من لعب أي دور في أي سيناريو مقبل بسبب صراعاتهم مضيفا ان 75% من من القوات الايرانية انسحبت من سوريا ومن ضمنها الفصائل العراقية على حد قوله.

وأوضح شنكالي ان من بين تفاصيل السيناريو الجديد ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أشاد بتجربة اربيل في العراق والمنطقة ودعا لنقلها الى سوريا.

حسب تقارير 75% من القوات الايرانية انسحبت من سوريا وبالتأكيد الفصائل العراقية من ضمنها ، ولافروف يشيد بتجربة اربيل في العراق والمنطقة ويدعو الى نقلها الى سوريا، ، سيناريو جديد سيتم رسمه للمنطقة وساسة العراق سيحرمون العراق من لعب اي دور في اي سيناريو مقبل بسبب صراعاتهم،#العراق

— النائب ماجد شنكالي (@majidshingali) January 15, 2022

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