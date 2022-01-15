كردستان: الثلوج تعرقل حركة التنقل والحرارة تنخفض الى – 12 درجة مئوية

2022/01/15 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى تساقط الثلوج في عدد من المناطق بإقليم كردستان الى التسبب بصعوبات في حركة تنقل المواطنين والمركبات.

ودعت السلطات في قضاء ميركه سور وبلدة حاج عمران الحدودية المواطنين الى الحذر وعدم التنقل الا في حالات الضرورة القصوى بعد ان شهدت المنطقة تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها عشرين سنتيمترا.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية موجة من الثلوج رافقها انخفاض كبير في درجات الحرارة في حين توقعت دائرة الارصاد الجوية بالاقليم ان تنخفض الحرارة خلال الايام المقبلة الى اثنتي عشرة درجة دون الصفر المئوي منتصف الاسبوع الحالي في بعض المناطق الجبلية.

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