أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب

2022/01/15 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الروسية إلينا تيولبينا، اختصاصية في الجهاز الهضمي، أن الحفاظ على شباب البشرة والشعر، وكذلك التمثيل الغذائي العام، يعتمد بشكل كبير على فيتامينات “ب” ، وخاصة فيتامين “ب 2”.وأشارت الطبيبة إلى أنه مع تقدم العمر لا يمتص جسم الإنسان بسهولة جميع المكونات الضرورية وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.وقالت […]

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