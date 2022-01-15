الصين: 90% من مواطنينا تلقوا اللقاح ضد كورونا

2022/01/15 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أن نحو 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن 1.26 مليار من مواطني الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد سكانها) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، واستكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم.وإجمالا أعطيت في البر الرئيسي […]

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