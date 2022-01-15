الاتصالات تتحدث عن ميزات خدمة

2022/01/15 | 17:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد المشتركين بخدمة "الفايبر توهوم" في جانب الكرخ، لافتةً إلى أنّ خدمة الإنترنت المجاني شملت أربعة مناطق في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة لديها عدد من المشاريع مثل مشروع الكيبل الضوئي والمشروع الوطني ومشروع الفايبر تو هوم الذي بدأت أعداد المشتركين عليه تتكاثر في جانب الكرخ"، مبينًا أنّ "مشروع الفايبر تو هوم لن يتوقف نهائيًا، وسيكون محط جذب أعداد أكثر من المشتركين لأنه المشروع الوحيد الذي يتعامل بالدينار العراقي".

وأضاف أنّ "عدد المشتركين في خدمة الفايبر تو هوم بلغ 55 ألف مشترك في عدة مناطق في جانب الكرخ، حيث توفر فتح عدد من القنوات التليفزيونية والألعاب الgame من خلال Dolwod التي تحتاج إلى نت فائق السرعة ونقاوة الصوت وعدم تأثيرها بالتضاريس الجوية، إضافة إلى أن سعر المكالمة الواحدة خمس دنانير من الأرضي إلى أرضي ومن أرضي إلى موبايل خمسين دينار ومن أرضي إلى أرضي محافظات 15 دينار".

وأشار إلى أنّ "الوزارة وفرت خدمة الإنترنت المجاني في مناطق عديدة من بغداد وهي منطقة أبو نؤاس وشارع المتنبي وتقاطع الرواد في المنصور وباب المراد في مرقد الإمام الكاظم، وذلك بسبب عدد الزائرين في هذه المناطق".

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