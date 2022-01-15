تحرك حكومي لفرض ضوابط ورسوم على شركات مواقع التواصل الاجتماعي

2022/01/15 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب)

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