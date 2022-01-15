2022/01/15 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العسكري: رواية استهداف قاعدة بلد مثيرة للسخرية

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