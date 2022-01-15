بالفيديو.. ركلة جزاء “خيالية” في مباراة النجف والزوراء

2022/01/15 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أثار الحكم العراقي الدولي واثق محمد، جدلاً كبيراً باحتسابه ركلة جزاء للنجف في مباراة الاخير امام الزوراء، اليوم السبت.والتقى الفريقان على ملعب النجف الدولي لحساب مباريات الجولة 19 من البطولة.وقرر الحكم الدولي احتساب ركلة جزاء للنجف في الدقيقة 60 بداعي ان الكرة لامست يد لاعب الزوراء مازن فياض، إلا إن الاعادة […]

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