2022/01/15 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو علي العسكري : الطائرات المسيرة غير ” مخيرة ” لاتلوذ بالفرار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو علي العسكري : الطائرات المسيرة غير ” مخيرة ” لاتلوذ بالفرار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو علي العسكري : الطائرات المسيرة غير ” مخيرة ” لاتلوذ بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).