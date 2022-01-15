زلزالان يضربان وسط وجنوبي إيران

2022/01/15 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزالان وسط وجنوبي إيران، اليوم

السبت، بقوة 5 و4 درجات على مقياس ريختر،

من دون حصر الأضرار الناجمة عنهما.

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران،

ان محافظة كرمان وسط ايران، ضربها زلزال

بقوة 5.1 درج

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