إدارة الطيران الفيدرالية: عام 2021 الأسوأ من حيث اعتداءات ركاب الطائرات في أمريكا

2022/01/15 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان عام 2021 الأسوأ بالنسبة لسلوكيات ركّاب الطائرات الخارجة عن القانون في الولايات المتحدة، بحسب بيانات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

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