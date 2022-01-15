كأس أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس تسعيان لتعويض خيبة الأمل

2022/01/15 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمني الجزائر حاملة اللقب النفس بتعويض بدايتها المتواضعة عندما تلاقي غينيا الاستوائية، الأحد، في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، فيما تأمل تونس الجريحة بكورونا تعويض خسارتها أمام مالي التي شهدت فضيحة تحكيمية.

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