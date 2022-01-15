السيتي يهزم تشيلسي بقمة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

2022/01/15 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل مانشستر سيتي انتصاراته وتحليقه بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حسم موقعة ضيفه تشيلسي بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة الثانية والعشرين.وسجل هدف السيتي الوحيد لاعب وسطه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 70، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

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