الصين تعلن تطعيم نحو 90% من مواطنيها ضد كورونا

2022/01/15 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصينية أن نحو 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.

وإجمالا أعطيت في البر الرئيسي الصيني حتى اليوم أكثر من 2.92 مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا، وفقا لبيانات اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 104 حالات جديدة لمرض "كوفيد-19" انتقلت إليها العدوى محليا خلال يوم أمس الجمعة في البر الرئيسي الصيني، 52 منها في مدينة خنان و39 في مدينة تيانجين.

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