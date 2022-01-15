بلدية قضاء الزبير تنأى بنفسها عن قرار تحويل الأراضي الخضراء الى تجارية وترمي الكرة بملعب محافظة البصرة

2022/01/15 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

اوضحت مديرية بلدية قضاء الزبير في البصرة، اليوم السبت، حيثيات الكتاب الصادر من بلديته المتضمن تحويل قطعة أرض بالقضاء من ( حديقة ) إلى تجارية وهي مرفوعة ضمن الخطة الاستثمارية لديوان المحافظة في عام 2011"، مؤكدة ان ما حدث من إجراءات هو لتغيير الاستعمار اي جنس العقار.

وقال مدير البلدية علي حسين علي ( لبغداد اليوم ) ان "الرأي العام يجب ان يطلع على حقيقة وهي ان معاملة هذه الأرض التي قد يبنى عليها مول تجاري او غيره كان العمل على اكمالها منذ خمس سنوات وان الأمر ليس بعهد عمله في المديرية التي قال ان عمله بدأ فيها منذ خمسة أشهر وبتالي فأن الأمر لايتعلق به كمدير وصاحب المعاملة استحصل الموافقات اللازمة لتحويل الأرض نن حديقة إلى بناية او مول تجاري".

وبين ان "الرأي العام يجب ان يعرف الحقيقة انه كمدير لاعلاقة له بهكذا معاملة وان الحديث الدائر هنا وهناك عن ربط اسمه بالمعاملة غير صحيح لكن إذا اريد الحديث عن البلدية فهو واقعا مديرها وان المعاملة اخذت السياقات حتى وصلت إلى الكتاب الاخير الصادر بتوقيع معاونه".

واعتبر ان "الأمر وقبل وصوله للبلدية مر على بلديات المحافظة التي تتبع لها بلدية الزبير وذهبت الكتب للمحافظة والى وزارة البلديات وحصلت على الموافقات الوزارية بعدها اصدرت المديرية كتابا تطلب في تحويل جنس الأرض"، موضحا انه "كمدير لم يوقع الكتاب ومن أرسله للتسجيل العقاري هو معاونه".

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