سوق الشيوخ: خطة مشاريع 2022 شملت 75% من أحياء القضاء



سوق الشيوخ: خطة مشاريع 2022 شملت 75% من أحياء القضاء
2022/01/15 | 18:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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