2022/01/15 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب السياسي المستقل سعد المطلبي ، السبت ، بالكشف عن الحسابات الختامية للحكومة الحالية .وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك خللا كبيرا يضاف الى قائمة مشاكل العملية السياسية وهو عدم وجود حسابات ختامية تقدمها الحكومة”، مشيراً الى أن “المطالبة بالحسابات الختامية تلاشت في الفترات الأخيرة”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء قسري …لا حسابات ختامية للحكومة حتى اللحظة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء قسري …لا حسابات ختامية للحكومة حتى اللحظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).