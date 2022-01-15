مانشستر سيتي يحلق بصدارة البريميرليج بفوز صعب على تشلسي

2022/01/15 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

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حسم مانشستر سيتي موقعة ضيفه تشيلسي بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة (70) سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

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