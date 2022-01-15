وزير الخارجية الأردني يوضح سبب تقارب بلاده مع سوريا

2022/01/15 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الخميس، إن الأردن يحرص على المرور بعملية سياسية جادة فيما يخص علاقته مع سوريا ونظام بشار الأسد.

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