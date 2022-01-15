2022/01/15 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” شديد العدوى من فيروس كورونا في العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.وأكد المسؤول الصحي في بكين، بانغ شينغو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن حالة الإصابة الأولى بـ”أوميكرون” في المدينة رصدت في منطقة هايديان التي تضم مقرات […]

ظهرت المقالة قبل 3 أسابيع من افتتاح الأولمبياد..



“أوميكرون” يصل بكين أولاً على ايرث نيوز.

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