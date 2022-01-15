الحمامي : الإطار التنسيقي لا يقبل بـ”هوشيار زيباري” رئيساً للجمهورية

2022/01/15 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي ، اليوم السبت ، رفض الاطار التنسيقي القاطع لترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، من قبل المكون الكردي.وقال الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الإطار التنسيقي الآن في طور التحالفات، وإذا اكتملت أركانها بالطرق الشفافة والخلق السياسي والشرفية السياسية فسيتم حينها […]

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