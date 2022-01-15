2022/01/15 | 18:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة تنوه الى أن تسارع الإصابات قد يكون بسبب انتشار المتحور الجديد وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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