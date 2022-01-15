انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في كركوك

2022/01/15 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة من قبل تنظيم داعش، على أحد الرعاة في منطقة قوري الشاي بمحافظة كركوك وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد العمليات المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في محور كرمسير الثاني وتطهير منطقة واسعة من …

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