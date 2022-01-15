فائق زيدان يفتتح المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف القادسية

2022/01/15 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ،اليوم السبت، المبنى الجديد لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية.

وحضر الافتتاح رؤساء جهازي الادعاء العام والإشراف القضائي ورئيس الاستئناف ونوابه، وعدد من قضاة المحكمة ومحافظ القادسية ومدير شرطة المحافظة.

وستباشر المحاكم ضمن رئاسة محكمة الاستئناف العمل في المبنى الجديد اعتبارا من يوم غد الأحد، وهي واحدة من عدة مبان أنشأت مؤخرا و التي تأتي ضمن سعي مجلس القضاء لتطوير ابنية المحاكم بشكل يتناسب مع مكانة القضاء.

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