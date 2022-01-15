2022/01/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح 1الحدس الأول في شأن العلاقة بين التفاهة والتوحش الدموي أميل إلى افتراض التعارض.



يبدو الدمويون من قادة سياسيين وعسكريين ودينيين أفراداً بعزم قوي وتفكير واضح، لا يقف شيء في وجه تحقيق ما عقدوا العزم عليه.



بالمقابل يبدو التافهون خائري العزم، محدودي التفكير، عاجزين عن إحداث شيء مهم في العالم.



ثم إنه يحول دون تبين علاقة إيجابية بين التفاهة والدموية واحدة من أنكد الخصال البشرية، الإعجاب بالقوي العنيف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفاهة والدموية - ياسين الحاج صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفاهة والدموية - ياسين الحاج صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).