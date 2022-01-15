خواطر حول الدين والأخلاق والعقل فى بر مصر - عماد نصر ذكرى

2022/01/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_نصر_ذكرى نحن شعب متدين.



مقولة كثيراً مانرددها كمصريين بإعتبارها حقيقة لاتقبل الجدل ، نتباهى إننا أمة الفضيلة والقيم الروحية الرفيعة التى تثير حنق وحقد العالم الغربى المنحل، لهذا هو يتكاتف ضدنا ويحاربنا ليهدم قيمنا وتقاليدنا الأصيلة لكى نصبح قشة هشة مترنحة لاحول لها ولاقوة.



فهل حقاً نحن أمة من المتقين؟ إن النظرة المتسرعة لظاهر الأشياء قد تجعلنا نجيب بالإيجاب على هذا السؤال ولكن بقدر قليل من التروى يمكن أن ......





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