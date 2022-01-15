ميكافيلي .. الرجل المجني عليه - جعفر المظفر

2022/01/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر ميكافيلي ..



الرجل المجني عليهالقول إنّ السياسة هي ميكافيلية بطبعها هو قولٌ لتبرير إرتكاب الخطايا أكثر مما هو وسيلة لتفسير واقعية السياسة.



وحتى مع ذلك القول الشائع الذي يحاول النيل من السياسة من خلال جعلها تمر من بوابة الميكافيلية فإن علينا أن نحترس ولا نمشي إلى الفخ بأرجلنا لأن رواد هذا الربط يبتغون الإتكاء على أحد أشهر المفكرين في عالم السياسة وهو ميكافيلي لتبرير دناءة أفعالهم كونها تأتي من ......





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