قوة أمريكية تدخل أراضي الإقليم وتستقر بهذه القاعدة

2022/01/15 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..كشف مصدر أمني كردي، السبت، عن دخول قوة من الجيش الأمريكي إلى إقليم كردستان قادما من الأراضي السورية.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “قوة مكونة من 20 عجلة عسكرية أمريكية قادمة من الشمال السوري دخلت كردستان عبر حدود محافظة دهوك واستقرت في محافظة أربيل”.وأضاف أن “القوة استقرت بقاعدة الحرير العسكرية، الواقعة […]

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