التحالف الدولي يرد على الهجمات: اعتداء على الشعب العراقي - عاجل

2022/01/15 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد التحالف الدولي، اليوم السبت، على الهجمات التي تعرضت لها قاعد بلد الجوية، واصفاً إياه بالاعتداء على الشعب العراقي.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ‏إن "الاعتداء على المنشآت العراقية هو اعتداء على الشعب العراقي".

وأضاف أن "التحالف يحتفظ بحد أدنى من التواجد في المواقع العراقية لتقديم المشورة المساعدة التمكين".

وأشار البيان إلى "عدم وجود أفراد في قاعدة بلد وإن القوات العراقية لديها الكفاءة والقدرة على حماية منشآتها".

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