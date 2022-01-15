أكاديمي امريكي: الجمهور متشائم من اداء الحزبين الجمهوري والديمقراطي

2022/01/15 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اكد الاكاديمي الامريكي والاستاذ الفخري بجامعة نورث ويسترن ديفيد زيرفسكي إن الجمهور الأمريكي متشائم من أداء الحزبين الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والديمقراطية.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن زيرفسكي قوله إنني “اتوقع ان انتخابات الكونغرس النصفية القادمة ذات أهمية كبيرة لأن النتيجة ستحدث فرقًا كبيرًا على مستوى […]

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