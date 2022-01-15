الصين: على الولايات المتحدة تحمل

2022/01/15 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، لنظيره الإيراني إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل "المسؤولية الرئيسية" عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية يوم السبت.

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